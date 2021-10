Journée agréable, soleil ce matin, quelques passages nuageux cet après midi... les T° restent fraîches, de 4 à 14° cet après midi

Météo France relevait ce matin... un minimum de 3°8 à L?Aigle, 4°0 à Argentan, 4°8 à Mortagne au Perche et Alençon... et un maximum de 5°5 à Flers....



La sensation de fraîcheur est un peu moins marquée que ces derniers jours en raison d'un vent en atténuation. Côté ciel, peu de changement : les éclaircies sont belles le matin, elles alterneront avec des passages naugeux plus ou moins nombreux mais toujours sans conséquence cet après midi . Le vent de nord sera modéré. Les températures ne dépasseront pas les 12 / 14° au meilleur de la journée....

