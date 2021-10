Première course d'endurance de... tracteur-tondeuse, le 31 juillet à Domfront (61)

C?est un gros délire dans le sud-Bocage, avec la complicité de Normandie FM !

La première course d?endurance : 3 x 2 heures ? en tracteur-tondeuse ( !) est organisée le samedi 31 juillet à Domfront, sur un circuit long de 950 mètres. Tour de chauffe derrière un « safety car ». Chaque équipe doit comprendre entre 2 et 5 pilotes. L?âge minimal est de 16 ans. Port du casque obligatoire.

Il y aura 2 classements : « tondeuses de série », et classement open pour les engins bidouillés. C?est dans le cadre du jumelage avec l?Allemagne, et 20 tracteurs-tondeuses allemands sont déjà inscrits !

Pour les français, inscriptions à faire dès maintenant auprès de la maison des associations de Domfront !

