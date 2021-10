Boos. Près de Rouen, l'appel à l'aide des parents d'Adèle, deux ans et handicapée moteur, pour améliorer ses soins

À un peu plus de deux ans, Adèle est pleine de vie. Et pourtant, cette petite fille originaire de Boos, près de Rouen (Seine-Maritime) souffre depuis sa naissance d'un handicap moteur. "Elle est atteinte d'une infirmité motrice cérébrale, précise Camille Hébert, sa maman.

Elle a fait une hémorragie au niveau du cerveau pendant la grossesse. Elle a un gros retard moteur, ce qui fait qu'elle ne tient pas assise, ne marche pas, a un retard au niveau du langage et aussi du mal à attraper les objets."

Des soins non reconnus en France

Aujourd'hui, la petite fille est notamment soignée au CHU de Rouen où elle reçoit deux séances de kiné par semaine, ainsi qu'une heure avec une psychomotricienne et une autre avec une orthophoniste. "On ne peut pas nous donner plus, mais c'est trop peu pour elle, explique la jeune maman.

On trouvait que les progrès étaient trop lents… Nous avons donc commencé à chercher d'autres méthodes mais qui ne sont pas reconnues en France: la méthode Medek, l'éducation conductive et aussi le centre Essentis à Barcelone." Dans ce centre, spécialement dédié aux enfants IMC, Adèle pourrait recevoir 15 jours de soins selon des méthodes qui ne sont aujourd'hui pas appliquées en France.

"C'est maintenant qu'il faut tout donner"

"D'autres parents qui ont testé nous ont expliqué comment leur enfant y avait progressé, assure Camille Hébert. Mais tout cela a un coût: entre les billets d'avion, l'hôtel et le centre, il nous faut plus de 3 000 €." D'autant plus que si la thérapie se révèle efficace, elle souhaite y raccompagner Adèle plusieurs fois.

Rien ne pouvant être remboursé par la sécurité sociale, elle a donc décidé de créer une cagnotte en ligne, qui remporte déjà un joli succès. "Adèle n'a deux ans, elle est encore petite et c'est maintenant qu'il faut tout donner pour l'aider à progresser au mieux afin qu'elle soit le plus autonome possible… rappelle sa maman. Quand on voit les progrès qu'elle a déjà faits, on se dit qu'il faut continuer pour elle."

A LIRE AUSSI.

Côte d'Ivoire: un refuge pour les enfants "maudits"

Pakistan: les femmes allaitent peu les conséquences sont dramatiques

A Nantes, un restaurant où tous les serveurs sont trisomiques

Dans un Venezuela en crise, la faim pousse à fouiller les poubelles