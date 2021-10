Syrie: 32 morts dans des attaques de l'EI contre un camp de réfugiés

"Au moins cinq kamikazes de l'EI se sont fait exploser près et dans un camp de réfugiés irakiens et de déplacés syriens dans la province de Hassaké et des combats s'en sont suivis avec les Forces démocratiques syriennes (FDS) (qui combattent l'EI, ndlr)" a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Les violences "ont fait 32 morts et 30 blessés", a affirmé à l'AFP Rami Abdel Rahmane, le directeur de l'OSDH.

Il avait auparavant indiqué que les attaques suicide s'étaient produites près de ce camp de la région de Rajem al-Salibi, situé à proximité de la frontière avec l'Irak. "Certains kamikazes sont parvenus à s'introduire dans le camp", a précisé M. Abdel Rahmane.

Un premier bilan de l'OSDH avait rapporté la mort de 24 personnes.

Les FDS, une alliance de combattants arabes et kurdes soutenue par les États-Unis, sont une des principales forces combattant l'organisation ultra-radicale en Syrie.

Elles acculent en ce moment le groupe extrémiste dans la ville de Tabqa (nord), un important verrou sur la route vers Raqa, "capitale" de l'EI en Syrie.

A LIRE AUSSI.

Des forces syriennes anti-EI ont reçu des blindés des États-Unis

Syrie: l'EI contre-attaque pour bloquer l'offensive sur Raqa

Violents combats à Damas après une attaque surprise d'insurgés

Paris annonce la bataille imminente de Raqa, prudence sur le terrain

Syrie: attentat suicide près d'Al-Bab, plus de 50 morts