Dans une communication parfaitement orchestrée, c'est un collectif de plus d'une centaine de personnes qui a prié Christine Roimier de présenter sa candidature aux élections législatives de juin 2017 sur la première circonscription de l'Orne (Alençon/Domfront).

Déjà un candidat investi

L'ancien maire d'Alençon, 69 ans, actuelle conseillère départementale, a choisi Bernard Soul (64 ans, maire de Domfront en Poiraie) comme suppléant. Ils sont donc "candidats de la droite et du centre", selon leur matériel de campagne. Mais la vice-présidente de l'UDI de l'Orne ne peut pas afficher cette étiquette, puisque Bertrand Deniaud (LR/UDI) l'a obtenue avant elle, "à une époque où François Fillon devait remporter la présidentielle", souligne Christine Roimier.

"Les électeurs locaux auraient voulu donner leur avis sur le choix du candidat. Ils ne supportent plus les décisions qui tombent de Paris", explique Christine Roimier, qui dénonce un "système archaïque". "Nous, on est les candidats des rues et des chemins", précise celle qui se présente comme "une candidate du rassemblement".

"Il faut une France nouvelle"

"Porter le territoire rural" est la priorité de la candidate, qui dénonce "les grands territoires des Communautés de Communes". Elle veut "un projet de redressement pour la France, basé sur la valeur travail et sur les solidarités. Il faut une France nouvelle, forte, des territoires ruraux qui ne soient plus délaissés, oubliés". Elle prône avant leur vote, "des études pour mesurer l'impact des lois, sur les territoires".

La candidate, qui "attend de voir comment Emmanuel Macron va constituer sa majorité de gouvernement", explique qu'elle n'y est pas fermée. Christine Roimier explique sa candidature:

