Caen. A Caen, le Dôme a pris ses marques et se développe

Le Dôme, Centre de sciences de Caen Normandie (Calvados), ne cesse de mettre en place des projets, à l'image du festival Interstices qui se déroule jusqu'au 7 mai 2017. Situé sur la Presqu'île de Caen, ce lieu est destiné à la découverte des sciences et de la technologie. "Le but est de mettre en place des projets réels accompagnés de chercheurs", ajoute le directeur, Bruno Dosseur. L'établissement a fêté ses un an d'existence le mardi 25 avril 2017.

20 000 personnes accueillies

En un an, le Dôme a accueilli plus de 20 000 personnes. "C'est tout d'abord un endroit magique. C'est notre premier constat au bout d'un an. C'est aussi une charge importante de faire vivre ce lieu et au bout d'un an, il fonctionne bien". Actuellement une quarantaine de personnes travaille sur le site pour programmer des événements et proposer des activités au public. "Nous sommes une équipe de médiateurs culturels, nous avons également des équipes de chercheurs qui travaillent sur place et bien évidemment nous accueillons le grand public".

L'atout des étudiants

Plusieurs projets sont en préparation pour cette nouvelle année. "Nous travaillons beaucoup sur le concept de la ville de demain. Comment développer la ville, comment avoir une nouvelle forme de mobilité ..." De nombreux ateliers sont prévus dans les mois à venir. "C'est une chance pour un territoire très étudiant de pouvoir bénéficier d'un lieu un peu "bac à sable". On veut reconnecter des sphères qui, quelques fois, ne se parlent pas. L'enseignement supérieur et la recherche est, pour beaucoup de personnes, inaccessible. On essaie, avec un lieu comme celui-ci, que le dialogue s'installe entre le grand public et les scientifiques".