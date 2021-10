Saint-Lô. 1er mai 2017 : une centaine de personnes à Saint-Lô

Les drapeaux des différentes organisations syndicales flottaient au vent dans la grisaille Saint-Loise de ce 1er mai 2017. La volonté de la CGT, FO, FSU, Solidaires et de UNL-SD: faire d'abord de ce 1er mai 2017 une journée "de mobilisation, de lutte et d'expression revendicative exceptionnelle, une journée de rassemblement pour les droits des travailleurs, le progrès social..."

La présidentielle en trame de fond

Pourtant dans toutes les conversations ou presque, on évoquait le second tour de l'élection présidentielle. Les débats sont intenses à l'intérieur même des syndicats sur la position à adopter le dimanche 7 mai. Lors de leur prise de parole, les responsables syndicaux locaux, ont tout de même souligné que les "solutions portées par l'extrême droite sont un danger pour la démocratie, la cohésion sociale et le monde du travail..." Sans pour autant appeler à voter Macron...

