Retour des nuages et la pluie aujourd'hui.... T° de 6° ce matin, à 13 / 14° cet après midi

Météo France relèvait ce matin ...... 6°0 à L?Aigle, 6°8 à Flers, 7°2 à Mortagne et Argentan, 8°4 à Alençon.....



Le temps gris et pluvieux va se généraliser .....

En matinée, les pluies remontant de la Sarthe et de la Mayenne vont d'abord affecter le sud de nos régions, pour progresser vers le nord ce midi.



Dans l'après-midi, tout le monde devrait finir par être sous la pluie, l'arrosage le plus conséquent est attendu de la Plaine d'Alençon au Perche, de l'ordre de 5 à 10 litres d'eau au mètre-carré.

Les températures maximales sont en baisse, seulement 13 à 14 degrés ......

Le vent, toujours de nord-est, souffle modérément.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire