Foot, ligue 1, victoire du Mans 1 à 0 face PSG, pour le dernier match à la maison en ligue 1.... ligue 2, Caen s'incline 2 à 0 face à Metz, Laval s'impose 3 à 2 à Vannes.... rugby, L'Aigle s'incline 4

Foot .....c?était le dernier match à domicile dans l?élite pour Le Mans qui a battu le PSG 1 à 0 pour le compte de la 37ème journée?.les joueurs manceaux ont eu à c?ur de réussir leurs adieux à la ligue 1 devant le public de Léon Bollé?



La 37ème journée de ligue 2

Caen s?est incliné 2 à 0 face à Metz?. Les caennais n?ont pas décroché le titre?

De son côté, Laval s?est imposé 3 à 2 face à Vannes?.. laval est 7ème ?..



Cfa2

Alençon fait un nul 1 partout face à la Montagnarde... Alençon est 6ème au classement....



...le jeune attaquant de l?US Alençon, Daniel Brunard, 15 ans a signé un contrat de 3 ans avec le Stade Malherbe de Caen.......



Rugby?. Fédérale 2?..l?Aigle condamné à la descente s?est incliné hier, pour la dernière journée, face à Gennevilliers... 46 à 5 !



L?Enduro moto de Gacé ...400 pilotes inscrits... Alexis Catros s?est imposé en ligue 1, sur les pistes d?un circuit endormi depuis 12 ans !



Course à pied ... Les Foulées du Hazé, à Flers ont rassemblés 160 coureurs? le manchois, Abdelmajid Mehir, a franchi la ligne d?arrivée en tête, au terme des 10,4 kms en 33 minutes et 40 secondes ?.l?argentanais Angelo Botterreau est second à 1 seconde !



Natation, Hugues Dubosc, triple médaillé olympique et vice champion du monde en 2009, viendra à Argentan, le 19 juin prochain? le nageur de st-Lo, licencié au Havre sera présent pour le 10ème anniversaire du centre nautique?.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire