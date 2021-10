Dans la 2ème course à Auteuil, pour la Grande Course de Haies de Printemps, Apollinaire vous conseil de jouer :



Le 11, Farlow des Mottes

Le 15, Ci Blue

Le 5, Silver Axe

Le 8, Yosille

Le 10, Ami Sol

Le 4, Galop Marin

L'as, Rock The Race

Le 16, Aragorn d'Alalia



Départ à 14h45.

HIER : Apollinaire a trouvé le TIERCE dans l'Ordre.