Chaque cause a désormais sa journée mondiale. Pour les Disco Soupes, c'est ce dimanche 30 avril 2017. Pour l'occasion, plusieurs associations de Rouen (Seine-Maritime) appellent tous ceux qui le souhaitent à se rassembler sur la place Saint-Marc à partir de 18h pour partager une soupe en musique.

Une deuxième vie pour les légumes

Les participants pourront mettre la main à la pâte pour préparer les marmites de soupe et s'affairer autour de la logistique à partir de 14h. Dès la fin de matinée, les bénévoles auront fait le tour du marché dominical pour récupérer des invendus pour le potage qui sera préparé à La Cantine.

Pour Chloé, qui fait partie de l'association Rouen Zéro Déchets, "c'est un événement solidaire, économique et écologique puisque tout ce qui est consommé ne sera pas jeté ou enfoui". C'est pour sensibiliser à cette problématique que les organisateurs espèrent rassembler le plus de monde possible autour de cet événement gratuit. Et pas de panique si la météo n'est pas clémente car tous pourront s'abriter sous les halles de la place. "Même si il pleut, il ne faut pas être timide", conclut Chloé.

