Rouen. En Normandie, GRDF recrute des CDI et des alternants [infographie]

Alors que les derniers chiffres du chômage en Normandie sont alarmants, GRDF compte apporter sa contribution dans la région. Déjà en 2016, l'entreprise avait embauché près de 100 personnes en CDI sur l'ensemble de la Normandie et des Hauts-de-France. Un chiffre qui devrait être égalé cette année pour couvrir les remplacements, les mobilités et les départs en retraite.

Des profils variés

Pour Émilie Viaud, déléguée ressources humaines chez GRDF, les raisons de rejoindre l'entreprise sont nombreuses : "Peu importe le poste et le diplôme, au minimum on touche quand même plus que le SMIC, plus un 13e mois et de l'intéressement." Au delà de ces atouts financiers, Emilie Viaud met aussi en avant de grosses possibilités d'évolution professionnelle.

Ces évolutions, les alternants qui ont été recrutés après avoir fait une alternance en sont le symbole. À la rentrée 2017, 19 postes seront à pourvoir dans la région : un dans la Manche, quatre dans le Calvados, trois dans l'Eure et onze en Seine-Maritime. Les profils recherchés sont très variés, des postes techniques aux profils plus administratifs. Par exemple, en Seine-Maritime, le groupe recherche des conseillers clientèle, un chargé de communication ou encore un technicien de travaux gaz.

Pratique. Les offres sont consultables sur le site de GRDF.

