Veille de l'Ascension : Modifications des transports collectifs dans l' Orne

Aujourd?hui c?est comme un vendredi ...... les bus interurbains ornais, du réseau Véolia, circulent aujourd?hui, avec des horaires du vendredi, notamment pour ramener les internes des collèges et lycées, chez eux pour ce long week end de l?Ascension.....

Et vendredi, les horaires seront ceux ... d?un vendredi de vacances scolaires?



Sur la communauté Urbaine d?Alençon:

Aujourd?hui, les circuits scolaires fonctionnent comme un jour de semaine normale ? mais les horaires spécifiques au mercredi ne fonctionnent pas ? et vendredi, les circuits scolaires desservant les communes de Mieuxcé, La ferrière Bochard, Hesloup, St Nicolas des Bois, Colombier, et Condé / Pacé ? ne seront pas assurés....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire