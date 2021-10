Foot, ligue 2, Guillaume Loriot signe pour 3 ans supplémentaire au Mans... Moto : Premiers essais qualificatifs aujoru'hui pour la 3ème manche du championnat du monde de vitesse au Mans

Pour son retour en ligue 1... Quelle équipe affrontera Caen pour la première journée de championnat.... ? On attend aujourd?hui la communication des calendriers des matchs en ligue 1 et 2 !



Au Muc 72, Le milieu de terrain Guillaume Loriot, 24 ans aujorud?hui, en fin de contrat, s'est engagé hier, pour trois années supplémentaires avec le club sarthois .

Guillaume Loriot, constituera un des piliers de l'équipe mancelle qui tentera de remonter en L1 la saison prochaine.



Le club sarthois qui a dévoilé son programme avant la reprise du championnat.... Retour de l?effectif à l?entraînement le 23 juin, avant un stage de remise en forme au vert en Corrèze du 19 au 24 juillet...



Moto... 3ème manche du championnat du monde de vitesse, sur le circuit Bugatti du Mans dimanche.... Les Espagnols Jorge Lorenzo et Dani Pedrosa ainsi que le multi-champion du monde l?italien Valentino Rossi seront, à divers titres, les favoris de ce GP de France.....premiers essais libre ce midi, essais qualificatifs à partir de 16h00 !

