Des milliers de motards sur les routes de nos régions... 200 gendarmes mobilisés dans l'Orne, plus de 400 en Sarthe

Des milliers de motards prennent la direction du Mans pour assister au « Grand Prix de France », qui débute ce midi pour les premiers essais libres .....



Pour assurer la sécurité et veiller aux respects du code de la route, les contrôles de gendarmerie, seront renforcés.....180 gendarmes mobilisés sur 21 points de contrôles dans l?Orne, avec, jumelles radar, dépistage d?alcool et de stupéfiants, moto et voitures banalisées ? et même une puissante Subaru Impreza les autoroutes A28 et A88.

L?an dernier, 800 infractions avaient été relevées sur les routes ornaises à l?occasion du Grand Prix de France moto...



En sarthe, pas moins de 400 gendarmes, renforcés par un escadron de gendarmerie mobile et de réservistes seront mobilisés....



Autour du circuit Bugatti, 150 policiers, 4 compagnies de CRS, 60 motocyclistes, 15 fonctionnaires de la Brigade d?interventions sont mobilisés ainsi que 150 secouristes et une dizaine de médecins.

