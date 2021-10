Rouen. Coups de feu à Rouen : un homme de 36 ans grièvement blessé

Il est un peu plus de 14h dimanche 23 avril 2017 lorsque des coups de feu retentissent dans le centre-ville de Rouen (Seine-Maritime).

Il lui tire deux fois dans les jambes

Sur la place du 19 mars 1944, un homme de 36 ans a été grièvement blessé. L'auteur des tirs lui a, dit-il, volontairement tiré dans les jambes à deux reprises.

Il a ensuite pris la fuite à pied et n'a pour le moment pas encore été interpellé.

Les deux hommes se connaissaient

D'après les premiers éléments de l'enquête, le tireur et la victime se connaissaient. On ne connaît pour le moment pas les raisons et circonstances exactes de ce drame.

