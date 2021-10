Philippot (FN) lance "un appel à tous les électeurs" pour le 2nd tour

"Je lance un appel à tous les électeurs, et y compris bien sûr les électeurs qui ont fait le choix de M. Fillon, et qui ont pu avoir le sentiment qu'au premier tour on leur a un peu volé leur élection", a déclaré le député européen sur France 2, estimant que la candidate du FN avait réussi à imposer "le patriotisme à tous les niveaux".

A LIRE AUSSI.

Les soutiens de Juppé tempèrent son offensive contre Fillon

Primaire à droite: place au duel entre Fillon et Juppé

Primaire à droite: place au duel entre Fillon et Juppé

Scolarité des enfants étrangers: Marine Le Pen critiquée

Après la chute de Sarkozy, Fillon favori, Juppé en difficulté