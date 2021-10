Journée de grèves et de manifestations aujourd'hui pour défendre les retraites ....

Manif à Alençon ce matin, rassemblement à la pyramide à 10h30, le rassemblement prévu devant la préfecture a été délocalisé pour cause de travaux rue St-Blaise.... on se retrouvera ce soir aussi, à 17h30 à Flers place du marché.... avant un pique nique revendicatif .......manif à Caen à 10h30 ce matin, mais aussi au Mans ou à Laval.



Même si le gouvernement a réaffirmé hier ne pas vouloir toucher dans l'immédiat aux régimes spéciaux, mouvement de grève à la Sncf depuis hier soir...sur les lignes bas normandes 40 % du trafic est assuré sur la ligne Paris/Granville... par de TER par trains mais par bus entre Alençon et Le Mans

