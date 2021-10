Du soleil aujourd'hui dans un ciel bleu pommelé de quelques cumulus de beau temps... T° de 3 à 19°

Météo France relevait ce matin 3°2 à Flers, 4°8 à L?Aigle... 6°5 à Alençon, Argentan et Mortagne au Perche ...



Une journée agréable est annoncée....le soleil s?impose partout et dissipe rapidement les quelques brumes et écharpes de brouillards ...l?après midi restera ensoleillée dans un ciel pommelé de quelques petits cumulus de beau temps.....



17 / 19° au meilleur de la journée....



Demain, maussade ... une perturbation pluvieuse va traverser nos régions au cours de la journée... les chances d?apercevoir le soleil seront minces.... Dimanche, un ciel variable entre éclaircies et passages nuageux porteurs de rares averses de pluies.....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire