Marine Le Pen: "Tout a été fait pour que nous perdions la guerre" contre le terrorisme

"La guerre qui nous est menée est asymétrique, révolutionnaire (...), cette guerre nous est menée sans pitié et sans répit. Chacun comprendra que nous ne pouvons pas la perdre. Or depuis dix ans, sous les gouvernements de droite et de gauche, tout a été fait pour que nous la perdions", a dénoncé Mme Le Pen depuis son QG de campagne parisien, au lendemain d'un attentat sur les Champs-Elysées au cours duquel un policier a été tué.

