Caen. Les Accroba'sket prêts pour la grande fête du CBC

Des confettis qui collent au visage. Des drapeaux de la Normandie qui s'agitent dans une salle de Bretagne. Samedi 15 avril 2017, joueurs et supporters du Caen Basket Calvados célèbrent sur le parquet de Vitré la 26e victoire de la saison. "Comme le week-end précédent nous avons tous appris la montée en Pro B alors qu'on ne jouait pas ce soir-là, on en a profité pour faire la fête ici avant le grand rendez-vous de dimanche", commente Magali, trésorière adjointe des Accroba'sket, l'équipe de supporters du CBC, créée en 2002.

Offrir un verre aux adversaires

À l'origine de cette grande famille de fans qui compte aujourd'hui une cinquantaine de membres, un couple venu de Nevers. À la descente du club de Pro B en Nationale 4 en 1997, la grande majorité des supporters ont migré vers d'autres cieux. Pas eux. "À notre arrivée à Caen, nous avons été tellement bien accueillis dans ce club qu'il était hors de question d'en partir", confie Robert, président de l'association. "Alors forcément, monter en Pro B, un championnat qu'on n'a connu que quelques mois il y a plus de 20 ans, c'est énorme pour nous", poursuit Gisèle, secrétaire.

Lors des matchs au Palais des sports de Caen, le speaker du club s'assure de faire le lien entre les "Accros" et le reste du public. "Depuis quatre ans, la salle est de plus en plus pleine, mais surtout les gens sont de plus en plus supporters et portent de plus en plus l'équipe", se réjouit Robert qui espère qu'en "Pro B, comme les résultats ne seront certainement pas aussi bons que cette année, tout le monde continuera de soutenir les joueurs". Ils pensent aussi déjà à l'accueil des supporters adverses. "Il faut qu'on s'organise pour trouver un partenaire afin de proposer à boire et si possible à manger à ceux qui viendront de loin supporter leur équipe au Palais des sports !" Car c'est aussi dans le fair-play que se forge leur passion pour le basket.

