Avec l'Ignis, Suzuki transpose son savoir-faire en matière de 4x4 dans la catégorie des mini SUV. S'opposant davantage aux petites berlines citadines, ce SUV - pour Sport Utility Vehicle (ou véhicule de loisirs) - de poche, fabriqué au Japon, joue la carte des tarifs bas.

Pas moins de 14 teintes de carrosserie et l'option du bi-ton (toit noir) favorisent une personnalisation. Dans l'habitacle, l'application de notes colorées sur les poignées de porte et la console centrale offre un décor intérieur agréable, dominé par une planche de bord au design épuré et bicolore. Forcément, la chasse aux coûts transparaît un peu ici et là, au travers d'habillages en plastique dur, alors que les sièges avant apparaissent très minces.

Plutôt correct avec la climatisation manuelle, l'allumage automatique des feux, etc., le niveau d'accès Avantage dispose de 5 places, quand les deux autres n'en ont que 4, avec deux assises arrière indépendantes qui coulissent dans la longueur sur 16,5 cm. La finition supérieure Pack s'orne d'un grand écran central tactile de 7 pouces, d'un freinage automatique d'urgence et d'une alerte de franchissement de ligne.

Reposant sur la plate-forme de la Baleno, l'Ignis en reprend aussi le 4 cylindres essence atmo 1.2 l. de 90 ch, et sa variante "mild-hybrid" qui ajoute un léger appui électrique. Traction avant et 4 roues motrices sont au programme.

Au volant, l'Ignis se montre d'emblée sympa en ville; on la faufile avec aisance et elle braque bien… en dépit d'une direction à la démultiplication excessive (3,5 tours de volant d'une butée à l'autre) et réglable sur un seul axe. Et attention à l'angle mort, en vision trois-quarts arrière, tribut au style tonique! En traction avant, seule configuration essayée, le châssis tient correctement la trajectoire, mais sans épater non plus, avec un amortissement qui oscille entre timide souplesse et fermeté contenue selon la nature du sol. Et grâce à la légèreté de l'Ignis, les 90 ch suivent bien le flot de la circulation, dans une sonorité généralement discrète. Les dépassements sur route marquent les limites de l'auto, avec rétrogradage impératif. Peu sensible dans la conduite, l'hybridation douce épargne malgré tout, à la louche, un petit litre d'essence, avec 5,2 l./100 en mild-hybrid durant notre essai, contre 6,2 l./100 en pur thermique.

Fiche technique.- Carrosserie: mini SUV urbain 5 portes 4 ou 5 places de 3,70 m de long. Poids minimum: 810 à 920 kg selon version.- Prix: 7 versions essence de 12 790 € (1.2 Dualjet 90 ch bvm5 2WD Avantage) à 17 690 € (1.2 Dualjet Hybrid 90 ch bvm5 4WD Pack).

