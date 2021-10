Pour l'heure, joueurs et supporters du Caen Basket Calvados ont été privés de fête commune pour célébrer le titre de champion de France de Nationale 1 acquis samedi 8 avril 2017. Ils entendent bien se rattraper dimanche 23 avril (15h30), au Palais des sports de Caen, à l'occasion de la dernière journée de la saison régulière. Pour l'anecdote, c'est Angers (Maine-et-Loire) qui se déplace dans le chaudron normand.

La fête avant les vacances

La rencontre ne revêt plus aucun enjeu sportif, les Caennais étant déjà assurés de leur sacre et donc de montée en Pro B, pendant que les Angevins, défaits à domicile jeudi 13 avril par Souffelweyersheim (81-84), sont condamnés à la relégation. "Les joueurs attendent ça depuis 15 jours maintenant parce qu'ils savent combien ils ont été soutenus toute la saison dans leur salle, assure Hervé Coudray. Alors ce sera l'occasion de faire une formidable fête avant les vacances." Des congés qui ne débuteront pas tout de suite pour le staff normand, qui se penche d'ores et déjà sur l'effectif de la saison prochaine à l'étage supérieur. La construction de l'équipe pour la saison 2017-2018 commence déjà.

