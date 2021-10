Des OGM sur le plateau de fromage normand selon Greenpeace

Greenpeace met en garde contre 15 fromages AOC ou AOP, qui pourraient contenir des OGM... dans cette liste, on trouve, le camembert de Normandie, le Livarot, ou le Pont L?Evêque.... ces fromages ne sont pas fabriqués à partir d?OGM, mais le lait pour les fabriquer est issu d?animaux nourris avec du soja génétiquement modifié.......en France, 80 % des animaux sont alimentés avec ce type de soja, selon l?association de défense de l?environnement, qui précise que la santé du consommateur n?est pas en cause..... Les études jusqu?à aujourd?hui, n?ont pas révélées la moindre trace d?ADN transgénique dans le lait... et que le cahier des charges de ces 3 fromages normands n?exclu pas les OGM dans l?alimentation animale.....

