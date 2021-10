La situation à Pôle Emploi en Basse Normandie, est dramatique et empire inexorablement, selon le SNU

les services de Pôle Emploi ne sont pas à la hauteur de ce que les usagers sont en droit d?attendre... le syndicat, branche de la FSU, dénonce des services déshumanisés depuis la mise en place d?une plateforme téléphonique, des réponses inadaptées.... Le syndicat dénonce aussi un management par la pression et le stress... évoquant des ordres et contre ordres incessants... un système d?information déficient....la direction régionale est sourde aux risques de casse humaine, qui se traduit selon le SNU, par une augmentation du nombre d?arrêts maladie, et d?un turn-over important dans certains services....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire