Une défunte enterrée à la place d'une autre, au cimetière d'Alençon !

Inimaginable en période de deuil......Une octogénaire inhumée à la place d?une autre au cimetière d?Alençon le 2 avril dernier .... ce n?est qu? après l?enterrement que la famille s?est interrogée sur la véritable identité de la défunte sur un détail vestimentaire ... la robe remise pour l?enterrement ne correspondait pas ! ......la justice à été saisie, l?exhumation, 4 jours plus tard, a permis de confirmer une inversion de corps après une erreur à la chambre mortuaire de l? hôpital d?Alençon... la Direction évoque un enchaînement malheureux de causes matérielles, qui a ouvert une enquête interne.... les deux défuntes ont finalement été inhumées dans leur sépulture respectives quelques jours plus tard....

