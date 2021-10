Les éclaircies reviennent après dissipation des nuages bas matinaux ... T° de 2°5 à 14°

Il fait ce matin... 2°4 à L?Aigle ... 3°3 à Mortagne .... 4°0 à Argentan, Flers et Alençon....



Des bancs de nuages bas circulent ce matin... ils ont tendance à se multiplier.... mais vont se déchirer en fin de matinée... Le soleil finira par faire alors de belles apparitions, mais les cumulus resteront nombreux et pourront localement provoquer quelques averses de pluies....



Le vent de Nord-Est, ne faiblit pas et limite encore la hausse des T° qui ne dépasseront pas les 12 / 14° !

