Valliquerville. Plus qu'un livre, une "boite à outils" pour le développement de la Normandie

Lui est un ancien professeur d'histoire-géographie à Londres, elle est formatrice. En dehors de leur vie de couple, ce qui rassemble Chloé Herzhaft et Florian Hurard, c'est leur vision commune d'une région normande puissante pour pousser le pays vers l'avant. Depuis leur maison de Valliquerville (Seine-Maritime), ils ont décidé de faire de leur théorie un livre, intitulé La Normandie, c'est maintenant. Un ouvrage à six mains coécrit avec Philippe Cléris, un professeur de l'Université de Caen.

"On s'intéresse pas mal à la Normandie, surtout depuis qu'on a créé la Fête des Normands en 2013", explique Florian Hurard. Dans sa partie du livre, lui s'est surtout penché sur un bilan, "un constat de ce qu'est la Normandie aujourd'hui". Philippe Cléris s'est penché sur un aspect plus historique de la région tandis que Chloé Herzhaft a développé une partie plus prospective, tournée vers le futur.

La "Normandy way of life"

"Nous pensons que l'avenir de la France, c'est ses régions. Et l'avenir des Normands, c'est la Normandie", décrit l'auteure. Dans ses lignes, Chloé Herzhaft explique notamment sa théorie de la puissance douce : "Il s'agit de tous les moyens pour une région de se faire connaître dans le monde sans le pouvoir économique ou militaire. C'est par exemple 'l'american way of life' avec Hollywood ou les cerisiers du Japon... Pourquoi ne pas faire pareil avec nos pommiers ?"

Dans ce livre, déjà disponible sur le site de la maison d'éditions qu'ils ont créée, les trois auteurs veulent donc "donner des outils pour les Normands qui veulent participer au développement de la région". Ils insistent : ce livre n'est pas un guide, "mais il donne des clés".

