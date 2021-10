Sports...Cyclisme, Paris-Camembert, victoire de Sébastien Minard ... Foot, demi-finale de la Coupe de France : Quevilly (CFA) affronte le PSG (L1) à Caen ce soir.... Ligue 1, match en retard de la 26è

Sport... cylisme... Sébastien Minard de Cofidis a remporté hier, la course Paris-Camembert, épreuve comptant pour la 3ème manche de la Coupe de France de cyclisme.

A l'arrivée, sur un faux plat montant, Sébastien Minard a devancé son compagnon d'échappée, Maxime Méderel de BigMat au terme des 206.5 kilomètres de course.... Sébastien Minard, 27 ans, a succédé à un autre Picard, Jimmy Casper, au palmarès de ce Paris-Camembert,



Foot... outre la demi finale de la coupe de France entre le petit poucet normand de Quevilly contre le PSG à d?Ornano à Caen ce soir à 20h45..... à suivre aussi ce soir, en Ligue1, un match en retard de la 26ème journée. Il avait du être reporté en raison d?abondantes chutes de neige cet hiver. Le Mans reçoit Bordeaux, mais sans Alou Diarra et Yoann Gourcuff, tous les deux sont blessés .....



Tennis de Table, Pro B....Argentan, le leader, a battu hier soir, l?avant dernier Metz 4 à 1... victoire, synonyme de montée pour les ornais qui revecront la semaine prochaine Nice...



Tennis, à Monté Carlo, le sarthois Joe Wildfried Tsonga s?est qualifié pour les 8ème de finales, hier, en battant l?espagnol Almagro, en deux sets, 7-6, 7-5 .... Un retour gagnant pour le joueur manceau sur terre battue ....

