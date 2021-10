Grève reconduite pour la 8ème journée consécutive à la Sncf

Et de 8 !

Les jours se suivent et se ressemblent à la Sncf... le mouvement est reconduit pour la 8ème journée consécutive....La direction a posé plusieurs conditions à la reprise des négociations : que la grève cesse et que tous les syndicats y participent.... refus de la CGT et de Sud Rail à l?origine du mouvement... on retrouve donc aujourd?hui, un trafic identique à ces derniers jours sur les lignes bas-normandes... 1 Paris-Granville sur deux... et un TER sur deux....

