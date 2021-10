Foot... élimination de Quevilly par le PSG 1 à 0 en demi-finale de la coupe de France... ligue 1 : Le Mans bat Bordeaux 2 à 1....24h du Mans moto, premiers essais aujourd'hui... Tennis : Joe Wildfrid

Foot... demi-finale de la coupe de France, Quevilly (CFA) éliminé par le PSG 1 à 0 !



Foot, ligue1: match en retard de la 26ème journée : le Mans à battu Bordeaux 2 à 1 hier soir ! Une excellente prestation, qui ne sauve pas les sarthois de la zone des reléguables... le MUC 72 pointe 18ème.....



Et puis la rencontre entre Le Mans et Monaco pour le compte de la 35ème journée de ligue 1 prévue le 2 mai est avancé 28 avril... Monaco jouera la finale de la coupe de France, le 1er mai .....



les 24 heures du Mans moto... premiers essais et tours du circuit Bugatti aujourd?hui à partir de midi.... le départ sera donné samedi à 15h !



Tennis... tournoi de Monté Carlo... le sarthois Jo Wildfried Tsonga, le dernier français en lice, affrontera au 3ème tour aujourd?hui, l?espagnol Ferrero .

