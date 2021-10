L'essentiel du sport regional du 16 au 18 avril

Ouverture du championnat de France de Rallycross, ce week-end à Essay ? avec la « Dream team France » en Division 1, avec de nouvelles autos, comme les C4 WRC de Philippe Tollemer et Jérôme Janin ? les Renault Clio 3 de Fabien Véricel et David Meslier ? et la magnifique BMW série 1 WRC pilotée par Mickael Poirier?

20 WRC sont engagées : c?est du jamais vu !

Beaucoup de nouveaux pilotes seront également là.



Coté pratique :

Samedi : essais libres à partir de 9h.

Essais chrono : l?après-midi.

1ère manche qualif. à 16h.

Dimanche: Warm-up à 8h.

2ème manche qualif. à 9h30.

3ème à 13h30.

Et finales à partir de 15h30.



Ce week-end, ce sont aussi les 24h du Mans moto :

Avec 80 demandes de participation, contre seulement 46 l?an dernier ?

Mais seulement 55 places sur la grille de départ ? Parmi eux : 32 sont des concurrents permanents du Championnat du Monde d'Endurance 2010.

10 marques représentées : le plateau de ces 24 Heures est vraisemblablement le plus complet, le plus diversifié, le plus international pour ne pas dire le plus beau jamais constitué dans l'histoire de cette course !

Départ de la course : samedi à 15h.

