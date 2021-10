C'est une drôle de visite qu'a reçue l'office de tourisme de Caen (Calvados), lundi 10 avril 2017. Deux touristes anglais se sont présentés à l'accueil, perdus et sans papier. "Ils n'arrivaient plus à retrouver leur chambre d'hôte louée dimanche lorsqu'ils ont débarqué à Ouistreham", explique Blandine Bissey, conseillère de séjour à l'office de tourisme.

Les deux Anglais, Keith et Jason, ont roulé avec leur voiture une vingtaine de kilomètres dimanche 9 avril avant de s'arrêter pour réserver une chambre d'hôtes pour quelques jours. Un peu plus tard dans la journée, ils ont repris leur voiture pour visiter Caen. "La personne de l'auberge n'a apparemment pas pris leurs noms ni leur numéro de téléphone et ils n'ont pas pensé à faire de même", précise Blandine Bissey qui a rencontré les deux touristes.

Privés de leurs passeports

Résultats, les deux amis n'ont pas réussi à retrouver leur auberge, ni la ville dans laquelle ils ont posé leurs valises et leurs papiers... notamment leurs passeports ! "Les seules indications que nous avons sont qu'il s'agit d'une vieille maison en pierre avec un portail électrique bleu, située non loin d'un château arborant un drapeau sur lequel figure un léopard sur fond bleu". Les deux hommes ont mentionné un nom de ville se rapprochant de Creully, mais sans grande certitude.

L'office de tourisme de Caen a contacté la police et la gendarmerie, mais mardi, elles n'avaient reçu aucun appel mentionnant que deux personnes n'étaient pas revenues dans leur hébergement. De même pour les gîtes de France du Calvados.

Passablement éméchés...

Dernier épisode, mercredi 12 avril : le propriétaire du gîte, effectivement situé près de Creully, contacte les hôtels alentours à la recherche des deux anglais... Et parvient à les identifier dans un établissement à 2 km de chez lui ! Les touristes sont donc venus chercher leurs affaires avant de repartir en Grande-Bretagne. Selon le propriétaire, lors de leur première venue le dimanche, ils étaient passablement éméchés... Il leur avait offert une douche et un petit-déjeuner mais les lits, eux, n'auront donc jamais été défaits !