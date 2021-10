Rouen. Karim de Rouen remporte sa GoPro sur Tendance Ouest

Karim, conducteur de bus et auditeur de Tendance Ouest à Rouen (Seine-Maritime) nous écoute chaque jour sur le 103.7. Ce mercredi 12 avril 2017, à 7h45, Karim s'est sélectionné pour Gratter la Normandie. Pour lui souhaiter la bienvenue, Tendance Ouest lui offre sa GoPro Hero Session Caméra Sport Full HD (220€). Écoutez-le :

Karim remporte sa GoPro Hero Impossible de lire le son.

Jusqu'au 14 avril 2017, comme Karim, inscrivez-vous par SMS, envoyez le code CHARLES au 7 11 12 (50 cts + prix du SMS) et sélectionnez-vous également chaque matin entre 7h et 9h au 0 892 23 73 38 (0.40€/min) et remportez vos entrées pour Festyland ou votre GoPro Hero.

A LIRE AUSSI.

