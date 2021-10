"Quintessence", la 3e collaboration artistique entre les circassiens d'Alexis Gruss et la compagnie les Farfadais mêle grand spectacle équestre et prouesses aériennes. Des représentations sont programmées, les mardi 18 et mercredi 19 avril 2017.

Une dimension spectaculaire

S'inspirant du mythe de Pégase, le cheval ailé réputé insaisissable, ce nouveau spectacle d'Alexis Gruss renoue avec la tradition spectaculaire des arts équestres et circassiens. Le féerique tableau mêle en effet prouesses acrobatiques et innovations techniques. Le spectacle se dote également de musique avec un orchestre de dix musiciens dirigé par Sylvain Rolland et la présence de la chanteuse Rachel Gardner Smith. Quarante chevaux viendront compléter la magnificence de "Quintessence".

Pratique. Les mardi 18 et mercredi 19 avril à 20h au Zénith de Caen. Tarifs: de 30 à 70€. www.zenith-caen.fr

A LIRE AUSSI.

Gagnez vos places pour le spectacle Quintessence au Zénith de Caen