Des peines de prison ferme pour des jeunes alcoolisés pour dégradations en réunion à Vimoutiers (61)

4 jeunes âgés de 19 à 33 ans, ayant bu plusieurs litres d?alcool, lundi dernier, en après midi et soiréé, à Vimoutiers, ont été interpellés après des dégradations dans la commune, ils ont notamment détruit une cabine téléphonique... A sec, n?ayant plus d?alcool à boire, ils se sont rendus chez une connaissance qui a alerté les gendarmes... l?interpellation a été mouvementée... outrage, rébellion, et propos racistes... ils étaient jugés hier après midi, en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel d?argentan... deux jeunes ont été condamnés à des peines de 6 et 9 mois de prison ferme ....ils ont été écroués sur le champ.... le 3ème est condamné à 6 mois avec sursis... le quatrième a été relâché pour vice de procédure lors de sa garde à vue ......

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire