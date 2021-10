Rouen. Seine-maritime : Angèle Gouffran-Herouin, remporte le concours de chant tremplin de Normandie

Sur les 150 candidatures environs du concours tremplin Normandie, Angèle Gouffran-Herouin est celle qui s'est détachée du lot. Ses compositions ont permis à la jeune lycéenne de remporter le premier prix. En plus du chant, Angèle Gouffran-Herouin joue de la guitare, du piano, et de l'harmonica, cela, depuis toute petite. Le concours lui offre la possibilité de se produire le 25 juin 2017, lors d'un festival regroupant en général plus de 12 000 personnes.

Une enfance " baignée dans la musique "

" J'ai commencé la guitare à 3 ans et demi avec mon père musicien" explique la jeune fille. Par la suite Angèle Gouffran-Herouin intègre le conservatoire de musique de Rouen dès ces 5 ans. La musique l'accompagnera tout le long de son parcours scolaire puisque la jeune femme rentrera en classe aménagée : le matin en cours, l'après-midi au conservatoire . " J'ai commencé le chant plus tardivement, mais j'ai vraiment adoré ça ". A 13 ans la chanteuse commence ses propres compositions : " Ma mère enregistre presque tous les morceaux que je joue " affirme la jeune artiste.

Une personnalité musicale bien affirmée

" J'aime de nombreux styles de musiques et je joue de tout " soutient Angèle Gouffran-Herouin. Influencée par des artistes comme Pink Floyd, Moriarty ou encore Deluxe, la chanteuse découvre l'univers du rock et du folk grâce à ses parents. " Je n'ai jamais écouté ce qui passe en ce moment à la radio " explique la jeune fille. Angèle Gouffran-Herouin travaille actuellement avec son père sur la création d'un album. Pour cette dernière, quels que soient ses projets, le principal est de toujours " garder les pieds dans la musique ".

La chanson qui aura fait craquer le jury:

