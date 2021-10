Welcome to Balzac

Les 27 élèves du collège Balzac, et leurs professeurs, bloqués au Texas par le nuage de cendres volcaniques, sont enfin rentrés à Alençon cet après-midi.





Une semaine de rab sous le soleil texan? grâce à l?hospitalité de familles américaines ? mais beaucoup d?impatience, d?excitation de rentrer ? mêlées à beaucoup de fatigue, aussi !





Ecoutez ci-dessus dans le lecteur Mp3: Maxime, Marine, Alexandre, à la descente du bus.





La fatigue sera vite oubliée, et demain, ils ne garderont que de bons souvenirs de leur mésaventure ? et peut être aussi quelques solides notions d?anglais !

