Le travail a repris chez Automative Plastics à Bellême... la direction accorde des augmentations de salaire de 2.6 et 1.6%

Un protocole de fin de conflit vient d?être signé chez Automative Plastics à Bellême, entre direction représentants du personnel et syndicat... la direction accorde finalement des augmentations salaires de 2.3 % pour les bas salaires et 1.6 % pour les autres, hors cadre... la direction à bien voulu reprendre les négociations ce matin, après le déblocage des quais de chargements de livraison... les jours de grève ne seront pas payés, mais pourront être récupérés... le directeur départemental du travail et de l?emploi, a participé à ces négociations aujourd?hui... le travail a repris ce vendredi après midi......

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire