Le journal des sports... foot, ligue 1, défaite du Mans 2 à 1 face à Lille... ligue 2, Laval fait un nul 2 partout face à Ajaccio... Rugby, L'Aigle s'incline lourdement 0 à 17 face au leader Cercy-Pon

Football :....Ligue 1

Le Mans sur 3 victoires consécutives n?a pas pu confirmer? Les sarthois se sont inclinés à 2 à 1 face à Lille et signent leur relégation en ligue 2?.



Ligue 2

Laval fait un nul 2 partout face à Ajaccio. Les mayennais sont 9ème?.

A suivre, ce soir, à 20h45 le derby normand, avec le déplacement du leader Caen, promu en ligue 1, au Havre.



Cfa2

Alençon est allé faire un nul, 0 partout face à St-Malo... Alençon est 8ème....



DH

Argentan bat Ouistreham 3 à 2

Flers s?est incliné 1 à 0 face à Bayeux...

Alençon perd 3 à 1 face à Lisieux... au classement, Flers est second... Alençon 13ème... Argentant est lanterne rouge !



Basket ....ProA

Vichy à battu le Mans, 64 à 62? avec cette défaite, le Mans perd sa première place au profit de Cholet?.



Rugby

Fédérale 2

L?Aigle s?incline 0 à 17 face au leader Cergy Pontoise



Course sur route... le 13ème trail de la Vère... sous le soleil, plus de 400 concurrents... pour le parcours de 30 kilomètres, Bertrand Coulomb-Patton, de Caen s?impose pour la 3ème année consécutive en 2 h 09 mn et 30 s.... le 19 km a été remporté par julien Laurent de Bayeux en 1 h 17 mm et 40 s.....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire