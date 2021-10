Rouen. Coupe Davis : à Rouen, la fête commence de la plus belle des manières

Ça ne pouvait pas mieux commencer. Dans un Kindarena de Rouen (Seine-Maritime) pas encore au complet, Lucas Pouille a remporté le premier point des Bleus et donné une bonne raison de chanter aux quelque 4 000 spectateurs présents, vendredi 7 avril 2017.

Si les Britanniques étaient évidemment moins nombreux dans les tribunes, leurs nombreux chants ont répondu aux supporters français pour donner une chaude ambiance à ce premier match de quart de finale.

Une victoire sans forcer

Sur le court, la victoire française a été encore plus nette encore qu'en tribunes, grâce à un Lucas Pouille concentré face à un adversaire qui a baissé le rythme progressivement.

Dans les deux premiers sets, le Nordiste, 17e mondial, a joué simplement face à un Kyle Edmund agressif pour remporter les deux manches 7-5 et 7-6.

Pouille en confiance

C'est seulement dans le dernier set que Lucas Pouille a commencé à lâcher ses balles pour trouver de bonnes distances et placer quelques balles bien touchées. Et sa première balle de match a été la bonne pour valider une victoire en trois sets et à peine plus de 2h10 de jeu.

C'est maintenant au tour de Jérémy Chardy de valider ces bons débuts pour apporter un second point aux Bleus et au public normand.

