Syrie: pour Hollande, la "réponse" américaine doit être "poursuivie" dans "le cadre des Nations Unies"

"Je considère que cette opération était une réponse". "Elle doit être maintenant poursuivie au niveau international dans le cadre des Nations Unies si c'est possible, de façon à ce que nous puissions aller au bout des sanctions contre Bachar el Assad et empêcher qu'il y ait de nouveau utilisation des armes chimiques et l'écrasement par ce régime de son propre peuple", a déclaré, en marge d'un déplacement en Ardèche, le chef de l'État, qui réunira un Conseil de défense à l'Elysée à 19h00.

