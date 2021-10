Rouen. Hockey sur glace : Face aux Dragons de Rouen, les Rapaces de Gap prennent une option sur le titre

A égalité dans la série 2-2, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) et les Rapaces de Gap s'affrontaient pour la cinquième fois dans cette finale des play-off de la Saxoprint Ligue Magnus, mercredi 5 avril 2017 à l'Alp'Arena. Et ce sont les locaux qui ont remporté cette manche sur le score de 3-2.

Premier tiers idéal

Pourtant, les choses avaient bien commencé pour les Rouennais qui ouvraient la marque en supériorité numérique sur un palet perdu par la défensive gapençaise, récupéré par Adam Miller qui offrait l'ouverture du score à Jordann Perret après douze minutes de jeu.

Une avance qui tiendra jusqu'à la dernière minute de jeu avant qu'Anthony Rech n'égalise sur un déboulé coté droit et un tir entre les jambes de Dany Sabourin. Les Gapençais pensaient avoir fait le plus dur dans ce premier tiers en revenant au score mais c'était sans compter sur un missile d'Olivier Dame-Malka à la bleue suite à un face-off alors qu'il restait trois secondes à jouer (2-1).

Les Jaunes et Noirs ont également dominé le deuxième tiers mais sans parvenir à tuer le match. Ils se sont même fait reprendre en fin de tiers sur un but de Thomas Carr (2-2).

Les Dragons au pied du mur

Le troisième tiers sera plus équilibré et les Gapençais plus en jambes vont parvenir à prendre l'avantage pour la première fois dans ce match, par Christian Isackson après neuf minutes de jeu. Une avance que même la sortie de Dany Sabourin et un 6 contre 4 en fin de match ne réussiront pas combler.

Les Rapaces de Gap se retrouvent donc à une victoire du titre de champion de France, qu'ils tenteront de venir chercher sur l'Ile Lacroix vendredi 7 avril 2017. En cas de victoire rouennaise, le match 7 aura lieu dimanche 9 avril 2017 sur la glace de Gap.

