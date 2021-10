Le Havre. Le Havre: Une journée pour découvrir les activités handisports

C'est une première pour l'association OASIS. L'Organisation d'animation sportive interclubs service organise la traditionnelle course pédestre des 15 kilomètres du Havre. L'événement permet de récolter des fonds pour financer du matériel aux sportifs handicapés. Cette première Journée sport ensemble va offrir la possibilité au grand public de découvrir différentes disciplines : basket fauteuil, cécifoot, sports de raquette en fauteuil, tennis de table et autres… Ecoutez Richard Stenker, le président d'OASIS :

Découverte du handisport

Ce vendredi 7 avril 2017 au Havre sont proposées des démonstrations et des initiations au handisport. L'association OASIS espère évidement attirer le plus grand nombre, notamment des valides et des jeunes. L'événement est d'ailleurs organisé au coeur de l'université havraise, au gymnase de l'université.

C'est en accès libre, il y aura tout au long de l'après-midi des activités proposées par des sportifs en situation de handicap physique ou mental. Florian Merrien et Michel Peeters, deux champions paralympiques de tennis de table, y participeront.

Pratique. Journée sport ensemble, vendredi 7 avril 2017, de 13h30 à 17h30 au gymnase de l'université, rue Demidoff au Havre. Entrée libre

