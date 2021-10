Lillebonne. Seine-Maritime : rire autrement à Lillebonne

L'affiche de cette année donne le ton. Charlie Chaplin, grimé en Hitler, pour l'un de ses plus grands rôles dans le dictateur, alors même que le festival commence quatre jours après le second tour de la présidentielle. " C'est un petit clin d'oeil, effectivement, à des débats un peu polémique en ce moment ", explique Denis David, le directeur de Juliobona. Le film est projeté jeudi 11 mai 2017 à 9h30 et 14h.

Un humour " à la Juliobona "

La salle de spectacle lillebonnaise revendique une programmation décalée par rapport aux autres festivals d'humour. Exit le stand-up et le one-man show, place au cabaret déjanté, à la conférence clownesque, au duo musical impromptu ou au théâtre.

En tête d'affiche cette année, la généreuse Marianne James dans Miss Carpenter, le 19 mai 2017.

Également au programme, des découvertes inclassables qui dépassent largement le politiquement correct. Comme ce trio délirant pseudo-suédois Blond and Blond and Blond, pour la soirée du 20 mai 2017.

A redécouvrir aussi, les Fatals Picards en concert ou les Divalala dans Femme femme femme. Une dizaine de spectacles en tout qui n'ont comme ambition que de stimuler les zygomatiques.

Festival de l'humour à Lillebonne (Seine-Maritime) à Juliobona, place de Coubertin. Du 11 au 23 mai 2017 Passeport curieux (accès à toutes les soirées sauf le 19 mai) : 49€