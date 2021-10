Caen. Carnaval étudiant à Caen : 800 personnels pour la sécurité de 22 000 jeunes

Le carnaval étudiant de Caen (Calvados) donnera des couleurs au centre de la ville, jeudi 6 avril 2017. Pour encadrer et assurer la sécurité des 22 000 jeunes attendus entre le campus 1 de l'université et le Parc des expositions où la fête doit s'achever par des concerts, 800 personnes seront sur le pont. Le dispositif de sécurité publique et de maintien de l'ordre sera constitué par plus de 400 personnels des services de l'État. 100 agents de sécurité privée ont également été missionnés pour cette manifestation.

180 blocs de béton

Du côté de la sécurité civile et de la santé, 300 personnels issus des rangs du service départemental d'incendie et de secours, mais aussi d'associations agréées de sécurité civile, du SAMU14 du CHU de Caen et d'autres établissements de santé caennais seront présents tout autour du carnaval.

La ville de Caen a par ailleurs fait installer 180 blocs de béton, et disposera plusieurs véhicules sur certains axes pour renforcer la sécurité autour du cortège. Un dispositif renforcé selon Aristide Olivier, maire-adjoint à Caen à la vie étudiante :

Aristide Olivier Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Le fleuve Tigre, objectif des troupes irakiennes à Mossoul