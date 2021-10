9 personnes interpellées après le démentèlement d'un vaste réseau d'escroqueries

Neuf personnes, 7 hommes et deux femmes, ont été interpellées simultanément dans le cadre du démantèlement d'un réseau national présumé d'escroquerie aux faux tapis d?Orient et faux jade, hier, en Basse-Normandie, Bretagne, Rhône-Alpes et Alsace....Le coup de filet, effectué dans le milieu des gens du voyage, s'est accompagné de la mise sous séquestre de biens immobiliers, de voitures, de bijoux et de produits financiers d'une valeur totale de un million d'euros, selon les gendarmes de Caen .....

