Très disputée, cette finale de la Saxoprint Ligue Magnus tient toutes ses promesses entre les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) et les Rapaces de Gap, aujourd'hui à égalité deux manches partout, et qui disputeront le match 5 à Gap mercredi 5 avril 2017.

Gagner pour s'offrir une balle de match

Pour les deux équipes, ce cinquième match est un nouveau tournant puisque le vainqueur de cette rencontre s'offrira l'opportunité de venir remporter le titre de champion de France le vendredi 7 avril 2017 lors du match 6 sur l'Ile Lacroix.

Vainqueur du premier match à Gap et du match 3 sur l'Ile Lacroix, les Jaunes et Noirs ont toujours mené les débats dans cette finale où les Gapençais seront revenus à chaque fois à égalité. Les joueurs de Fabrice Lhenry devront donc éviter de reproduire le scénario de la demi-finale identique jusqu'à aujourd'hui et où les Grenoblois avaient remporté le match 5 de la série avant de perdre en prolongations le match 6 sur l'Ile Lacroix.

Un seul objectif donc pour les Normands, remporter la victoire pour s'offrir une chance de remporter le titre à domicile, comme la saison passée face aux Ducs d'Angers.

A LIRE AUSSI.

Hockey sur glace : en finale, les Rapaces de Gap égalisent à 2-2 face aux Dragons de Rouen

Hockey-sur-glace (Ligue Magnus): les Dragons de Rouen de nouveau devant en finale !