Caen. La bonne table de la semaine : Ambiance estivale chez Ruben à Caen

Le Perrococo n'est plus, place à Ruben! Ouvert depuis février, le bar-restaurant respire l'été, le soleil et la bonne humeur. Une fois la porte d'entrée passée, le regard est happé par la jolie décoration faite de tables en bois, de cagettes réutilisées et de petites lumières tamisées qui mettent tout de suite dans l'ambiance. Au fond de la salle, un coin plus cosy avec des canapés et une cheminée qui sera drôlement pratique cet hiver pour garder cette atmosphère caliente.

Des tapas et des cocktails pour une impression d'été

Au deuxième regard, c'est le bar qui attire l'oeil. Imposant, il trône au milieu de la pièce. Des sièges sont installés tout autour pour permettre aux clients de patienter tranquillement le temps qu'une table se libère. En buvant un (très bon) Spritz par exemple, cocktail italien phare de vos futures soirées d'été.

Au niveau de la restauration, ce sont les tapas qui priment. Les prix varient entre 4,50€ et 9,50€. À partager bien sûr ou en plat seul pour les plus gourmands. Au choix : des perles de mozzarella panées avec un coulis de tomate au lard; des galettes marocaines sauce curry, du guacamole maison, de la terrine de campagne maison parfumée au Calvados mais également du haché de boeuf façon chili (13,50€), des travers de porc marinés au cajun (16,50€). Des salades et le poisson du jour sont également au menu.

Et puis parce qu'on ne peut pas finit un repas sans dessert, Ruben propose un moelleux au chocolat avec sa crème anglaise, de la panna cotta et même un moelleux à la patate douce accompagné de crème anglaise, suprême d'orange et marmelade d'ananas flambée au rhum (excellent). Les prix vont de 5 à 8 euros. À partager... ou pas.

Pratique. Ruben, café, bar, restaurant. 18 rue Vauquelin à Caen. Tel. 02.3185.68.05. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 1h. Restauration de 12h à 14h30 et de 19h à 23h. rubenbarrestaurant@gmail.com