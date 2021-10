Rouen. Une grande soirée de boxe thaï au Kindarena de Rouen

La nouvelle devrait ravir les amateurs de sports de combat. Le samedi 8 avril 2017, Den Masorin, le club de boxe thaïlandaise de Petit-Quevilly (Seine-Maritime) organise une grande soirée au Kindarena de Rouen. Pour le club, le but est de "donner de la visibilité à un sport spectaculaire mais méconnu du grand public", selon un organisateur de la soirée.

10 combats en une soirée

À partir de 18h30, 10 combats s'enchaîneront dans la Salle 1000 du Kindarena. Tout d'abord trois combats junior, féminin et amateur pour faire monter l'ambiance dans les gradins. Puis certains des meilleurs combattants français prendront la relève, comme Gaetan Dambo, Ismaël Hamache ou Steven Pinchard pour faire étalage des qualités physiques, techniques, tactiques et artistiques d'une discipline de boxe qui mêle l'usage des pieds et des poings.

Pratique. Samedi 8 avril 2017, à partir de 18h30 au Kindarena de Rouen.

A LIRE AUSSI.

Unique en Seine-Maritime : une équipe de handball réunit joueurs valides et handicapés

Le tennis de table mondial envahit le Kindarena de Rouen